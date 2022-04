Inter-Verona, le formazioni ufficiali: un cambio in difesa per Inzaghi, out Lautaro

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Hellas Verona, match valevole per la trentaduesima giornata di Serie A.



L'Inter che si è aggiudicata il derby d'Italia, cerca adesso altri tre punti per confermare la sterzata e puntare dritto verso l'alto. A San Siro arriva il Verona e Simone Inzaghi, che recupera appieno De Vrij, non avrà invece a disposizione Lautaro Martinez squalificato. Il suo posto lo prenderà l'altro attaccante argentino, Correa, in tandem con Dzeko. Poi tutto come al solito per i nerazzurri, con Perisic che vince il ballottaggio con Gosens sulla corsia mancina.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Dzeko

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Bessa, Caprari; Simeone