Juve, allarme Higuain: può saltare il Milan in Coppa Italia

Dopo 89 giorni, la Juventus, questa sera, tornerà all'Allianz Stadium per disputare una partitella amichevole a ranghi misti. Sarri vuole fare le prove generali in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia di venerdì prossimo. Quindi questa sera,i titolarissimi bianconeri sfideranno una selezione di giocatori dell'Under 23 e della Primavera che in questi giorni sono stati aggregati alla prima squadra. Oggi, ovviamente, non ci sarà Higuain che ieri ha accusato un risentimento muscolare. Per lui non si tratta di nulla di grave ma al momento resta in dubbio per la gara contro il Milan.