Juve, Dybala alla Mertens: studia da falso 9 per convincere Sarri a tenerlo

Sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport anche un’analisi tattica della posizione di Paulo Dybala e un raffronto sul Dries Mertens che fu a Napoli. Siamo sicuri che la Juventus del 2019-20 possa fare a meno del suo numero 10? Dybala nell’ultima settimana ha fatto venire voglia di una soluzione coraggiosa, sperimentale ma affascinante. Paulo è uno dei giocatori migliori della Juve e si è imposto come soluzione numero 1 per l’attacco. Meglio: come soluzione numero 1 al netto di alcuni adattamenti, miglioramenti. I riferimenti, per un confronto, sono Mertens - lo storico falso 9 di Sarri a Napoli - e in parte Hazard, che al Chelsea è stato un esterno d’attacco con licenza di spostarsi al centro, qualche volta un 9 atipico. Guardate i numeri: Hazard e Mertens con Sarri giocavano la palla 5-6 volte a partita nell’area avversaria, mettendo insieme un paio di tiri nei 16 metri ogni 90 minuti.