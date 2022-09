Juve, Inter, Milan e Roma ko nello stesso giorno: in Serie A non accadeva dal 1955

Per fermarsi a uno stop contemporaneo delle sole Inter, Juventus e Milan basta invece tornare al ben più recente 2015

Quella di ieri è stata una domenica molto particolare per il campionato di Serie A. Sconfitte tutte insieme Milan, Inter, Juventus e Roma. Come evidenziato da Opta, non accadeva che queste quattro tre big perdessero una partita del massimo campionato italiano nello stesso giorno addirittura dal 13 febbraio 1955. Per la cronaca, il campionato in questione fu poi vinto dal Milan.

Per fermarsi a uno stop contemporaneo delle sole Inter, Juventus e Milan basta invece tornare al ben più recente 2015: nella sesta giornata del campionato di Serie A 2015/2016, poi vinto dai bianconeri, le tre big del nord caddero contemporaneamente sotto i colpi di Fiorentina, Napoli e Genoa.