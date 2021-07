Juventus, Chiellini ai saluti? Può restare svincolato da Campione d'Europa

Il prossimo sarà il mese decisivo per conoscere il futuro di Giorgio Chiellini nella Juventus. Dopo la vittoria dell'Europeo da capitano, sembrava scontata la sua conferma anche in vista della prossima stagione, ma per il momento resta uno svincolato di extra lusso. Secondo la Gazzetta dello Sport, il rischio che la lunga storia d'amore con i bianconeri si interrompa bruscamente, c'è ancora.