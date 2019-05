Juventus, Chiellini duro: "Conte all'Inter? Spero che non vinca nulla"

Giorgio Chiellini ha rilasciato un'intervista al quotidiano Tuttosport e ha parlato anche del possibile approdo del suo ex tecnico Conte all'Inter: "Conte all'Inter? Mi dispiacerebbe vederlo lì, ma fa parte della vita. Capisco che si tratta di professionisti, però vederlo in nerazzurro mi farebbe strano. Non è una critica, lo sanno tutti che con Antonio ho un rapporto speciale. Che dire, spero che gli vada tutto bene ma che all'Inter non vinca nulla. È la verità, tanto che quando allenava in Chelsea ho tifato per lui. All'Inter no, non posso farlo davvero".