L’Inter travolge il Bologna: partita da incubo per i rossoblù, finisce 6-1

Nessun problema per l’Inter che travolge il Bologna. A San Siro partita da incubo per i rossoblù che perdono 6-1. Il risultato si sblocca subito. Dumfries scappa via a destra e mette la palla al centro dove Lautaro Martinez insacca l’1-0 che spiana la strada. Il Bologna reagisce, sfiora il pari con Soriano e Sansone, ma dallo scoccare della mezzora è assolo nerazzurro. Skriniar svetta in area di rigore sul calcio d'angolo battuto da Dimarco e fa 2-0. Quattro minuti dopo, con il pallone lavorato ancora a destra, ci pensa Barella a ribadire in rete un rinvio sbagliato di De Silvestri.

La ripresa comincia com'era finita la prima frazione di gioco. Vecino ritrova il gol, poi sale in cattedra Dzeko che completa i festeggiamenti con una doppietta. Prima con un gol da futsal, di punta, su velo di Lautaro. Poi con una perla da posizione impossibile. Il Bologna segna almeno il gol della bandiera, prima gioia in Serie A per Theate, unica nota lieta di una notte da incubo.