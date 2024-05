Dalla Georgia: "Kvaratskhelia non ha parlato con nessuno, vuole solo il Napoli"

Kakha Dgebuaze, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Kakha Dgebuaze, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il fratello di Kvicha Kvaratskhelia è fortissimo, però è ancora molto giovane, vedremo in futuro. Il futuro di Kvicha? Qui in Georgia non sappiamo nulla delle trattative tra l’entourage del calciatore e il Napoli per il rinnovo.

Spero rinnovi col Napoli anche perché non mi risulta abbia avuto contatti concreti con altri club. Ho letto che il Barcellona lo vorrebbe, ma sono certo che lui resti a Napoli per l’anno venturo. PSG? Se giochi in Serie A e vuoi migliorare devi andare in Spagna o in Inghilterra, ma non in Francia”.