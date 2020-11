L'Uruguay è un focolaio, 15 contagiati: al momento nessuno degli 'italiani'

Sono diventati ben 15 positivi del gruppo squadra dell'Uruguay dopo gli impegni di qualificazione a Qatar 2022: gli ultimi in ordine di tempo ad essere risultati positivi al Covid sono sati i giocatori Gabriel Neves e Brian Rodriguez, che si aggiungono a Vina, Rolin, Diego Rossi, Torreira, Nunez, Suarez, e Munol, oltre a 6 membri dello staff. Non ci sarebbero notizie di positiità, per adesso, su Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus già rientrato in Italia, e nemmeno su Nandez e Godin, giocatori del Cagliari, prossimo avversario dei bianconeri in campionato. Anche i 2 giocatori rossoblu sono già rientrati in Italia.