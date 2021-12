La Roma cade a Bologna e perde i pezzi per l'Inter: vincono 1-0 i rossoblù

Al Dall'Ara il Bologna vince 1-0 contro la Roma nel match velevole per il quindicesimo turno di Serie A. Al 35’ arriva il vantaggio dei padroni di casa con Svanberg. Il centrocampista rossoblu arriva sulla lunetta dell’area con un tiro anticipato dopo un controllo non perfetto e batte Rui Patricio nell’angolo basso alla sinistra di Rui Patricio. Guai per i due centravanti: al 13’ con i problemi fisici di Marko Arnautovic che è costretto ad uscire, nel recupero ammonito Abraham, l'attaccante della Roma era diffidato e salterà il prossimo big match contro l'Inter. Al 52' si fa male anche El Shaarawy che cade malamente andando ad infortunarsi al polpaccio. Al suo posto Mourinho manda in campo Eldor Shomurodov.