La Roma evita la sconfitta, decisivi i cambi nella ripresa: 2-2 con la Salernitana

Rocambolesco pari all'Olimpico fra Roma e Salernitana. Granata due volte in vantaggio con Candreva e Dia e due volte ripresa.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Rocambolesco pari all'Olimpico fra Roma e Salernitana. Granata due volte in vantaggio con Candreva e Dia e due volte ripresa. Provvidenziali per Mourinho i cambi con Matic a segnare il gol decisivo e Pellegrini sempre nel vivo delle azioni. Un punto che tiene da una parte i giallorossi ancora in vita per una qualificazione Champions, attraverso il campionato. Dall'altro il rammarico, con la penalità appena arrivata alla Juventus, per una vittoria mancata che avrebbe portato il quarto posto a soli due punti.