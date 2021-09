Lazio, Sarri: “Non riusciamo ad esprimerci al 100%. Pressioni? Di più alla Sangiovannese”

Intervenuto in conferenza stampa, mister Maurizio Sarri ha parlato così degli strascichi successivi alla sconfitta patita col Milan: "Qualcosa dentro si può essere rotto, ma è normale perdere delle partite. Non vedo la squadra spenta, la vedo bella viva. Si sta allenando bene, ma c'è qualcosa che ci impedisce di esprimerci al 100% anche a livello tecnico, le percentuali di passaggi riusciti sono basse. Non è la playstation, questo è calcio vero: ci sta che ora i giocatori siano più preoccupati dei movimenti da fare", le dichiarazioni del tecnico della Lazio alla vigilia del derby di Roma.

L'allenatore della Lazio ha commentato anche le pressioni del derby di Roma: "Questa partita mi intriga tantissimo, è speciale, sarebbe grandioso dare una soddisfazione al popolo laziale. Pressioni? La pressione mediatica non corrisponde alla pressione interna allo spogliatoio. La partita in cui ho avuto più pressione, a livello personale, è stata Sangiovannese-Montevarchi, derby toscano di Serie C. Fra queste squadre c'è una rivalità centenaria".