Le ultime da Torino - Ballottaggio tra Matuidi e Rabiot, panchina per Higuain

Stasera andrà in scena l'attesissimo posticipo tra Napoli e Juventus. Per Gattuso c'è ancora qualche dubbio di formazione mentre Sarri dovrebbe schierare il 4-3-1-2: in porta ci sarà Szczesny. In difesa da destra verso sinistra toccherà a Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro. A centrocampo spazio a Bentancur, Pjanic e Matuidi. Il francese, però, è in ballottaggio con Rabiot. Mentre Ramsey si muoverà alle spalle di Dybala e Cristiano Ronaldo.

LA PROBABILE FORMAZIONE:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.