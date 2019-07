Mihajlovic lascia il Bologna per motivi di salute: si sottoporrà a una terapia d'urto

Il Bologna è in ansia per Sinisa Mihajlovic. Come si apprende dalla prima pagina del Corriere dello Sport, il tecnico oggi dirà che deve fermarsi per problemi di salute: gli esami clinici ai quali si è sottoposto evidenziano la necessità di sottoporsi a una terapia d’urto. Una bruttissima notizia che nessuno avrebbe mai voluto leggere.