Milan, futuro nebuloso alla finestra: Elliott vuole imporre un salary cap da 2mln

Il fondo Elliott vuole imitare l'Atalanta. Come spiega SportMediaset, il futuro del club rossonero è quello di un salary cap da due milioni di euro. Quindi nessun arrivo dal nome altisonante per il mercato di gennaio - come Mandzukic - bensì solo giovani di belle speranze, in modo che siano sostenibili sia per il bilancio sia in caso di futura rivendita.