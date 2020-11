Milan, il ritorno di Rebic: esordì col Napoli, ora si riprende il posto dopo l'infortunio

Sarà titolare quasi due mesi dopo. Ante Rebic domani sera a Napoli scenderà in campo dal primo minuto, dopo aver superato definitivamente l'infortunio al gomito. Come accadde esattamente un anno fa quando il croato esordì dal primo minuto in rossonero nel match tra Milan e Napoli terminato 1-1. Il croato è in forma e vorrebbe trovare il suo primo centro stagionale, dopo una partenza complicata proprio a causa dell'infortunio, per riprendersi così del tutto il posto da titolare. A scriverlo è il Corriere dello Sport