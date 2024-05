Il Roma - Manna spinge per Gasperini. E da Bergamo filtra una notizia...

Il giornalista de Il Roma e grande esperto di mercato, Giovanni Scotto, è intervenuto a Ottochannel

Il giornalista de Il Roma e grande esperto di mercato, Giovanni Scotto, è intervenuto a Ottochannel: "De Laurentiis si sta confrontando con Manna, ma ascolterà sino ad un certo punto il ds, perché penso che deciderà lui. In generale la vera novità è la volontà di ingaggiare il prossimo allenatore con un contratto triennale, con un biennale più uno e non con il solito annuale con opzione unilaterale a favore del club. Manna spinge per una soluzione alla Gasperini, perché lavora bene con i giovani, è voglioso e pronto a fare il salto di qualità. Inoltre, da Bergamo arriva l’indiscrezione secondo la quale se dovesse vincere l’Europa League lascerebbe l’Atalanta, perché considererebbe chiuso il suo ciclo.

E a me piacerebbe vederlo sulla panchina del Napoli. Su Conte dobbiamo dire alcune cose: venerdì scorso Conte ha fatto sapere che era disponibile a trattare, non che sarebbe venuto con certezza, ma ha avuto un’apertura importante nei confronti del Napoli, che tuttavia considera troppo rischiosa questa opzione, innanzitutto dal punto di vista economico. Pioli non esalta la gente di Napoli, gli si rinfacciano i 10 derby persi, i flop recenti in Europa League, la gestione di Leao. Ma ha vinto lo scudetto e ha fatto ottime cose. So infine che, dopo gli impegni di Conference, De Laurentiis e Chiavelli incontreranno Italiano, anche se non so se sarà lui il prossimo allenatore del Napoli”.