Sosa: "Italiano e Pioli ottimi tecnici, ma ormai per i tifosi c'è solo Conte"

L’ex attaccante di Napoli e Udinese, Roberto Sosa, è stato ospite de “La Domenica Azzurra” su OttoChannel

L’ex attaccante di Napoli e Udinese, Roberto Sosa, è stato ospite de “La Domenica Azzurra” su OttoChannel: “Sono maturi i tempi della scelta, a me piacerebbe Italiano, perché da’ identità alle squadre e potrebbe proseguire il lavoro di Spalletti, tenendo conto anche dell’attuale organico del Napoli. C’è però un problema: nella testa del 99% dei tifosi c’è la speranza e la convinzione che possa venire Antonio Conte.

La narrazione in questa meravigliosa città che io amo, complici anche alcuni giornalisti che avevano dato per certo il suo arrivo di Conte, è andata in modo errato. Con queste aspettative si parte male, perché se non viene Conte i tifosi partiranno già con una forte delusione. E anche per questo non c’è entusiasmo su altri nomi, per esempio su quello di Pioli. Eppure quest'ultimo ha fatto bene alla Lazio, anche a Bologna e ovviamente a Milano.

A Coverciano, al corso di allenatori, siamo andati a vederlo e mi ha fatto un’ottima impressione. Pioli ha vinto lo scudetto, ha grande esperienza, tatticamente non esce dal 4-3-3 o 4-2-3-1, e a me sono moduli che piacciono, e potrebbe far bene con la gran parte dell’organico attuale. Se venisse Gasperini, e a me piacerebbe perché è un tecnico importante, dovremmo cambiare mentalità ai tifosi, perché si proverebbe a vincere in modo diverso, differente da quello degli ultimi anni. Il Napoli spero abbia le idee chiare, perché Gasp, Pioli o Italiano sono profili molto diversi”.