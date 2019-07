Montella su Chiesa: "Non ha preso posizione ma fino a prova contraria è nostro! Commisso ci parlerà..."

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella ha parlato dell'attualità di casa viola dal ritiro di Chicago dove domani andrà in scena la prima sfida di ICC contro il Chivas Guadalajara. Ecco quanto riportato da Firenzeviola.it: "Mercato? Sono tranquillo. So che ci sono persone preparate che lavorano alla nostra squadra. Chiesa e Milenkovic? Sono due giocatori importanti e rappresentativi. Li aspettiamo, anche se saranno un po' indietro di condizione. Terzic e Zurkowski? Li ho trovati in forma, oltre ogni rosea aspettativa".

Chiesa? Io devo sentire ancora una presa di posizione da parte di Chiesa o del suo entourage. Ora, non so se qualcuno ha altre informazioni ma fino a prova contraria Chiesa è un calciatore della Fiorentina. Non ci sono problemi. L'arrivo di Commisso? Il Presidente vorrà stare vicino alla squadra. Ci sarà anche Federico e sicuramente gli parlerà così come farà con tutti i calciatori o con tutto lo staff. Non ho dubbi su questo: lui e Barone parlano con tutti".