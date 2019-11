Pioli contro il Napoli con la novità Biglia: sostituirà lo squalificato Bennacer

Milan-Napoli sarà il big match della prossima giornata di campionato. I rossoneri si troveranno di fronte un Napoli che potrà dare il via ad un nuovo ciclo di prestazioni o continuare sulla falsa riga degli ultimi deludenti risultati. Per quanto riguarda la squadra di Pioli ci potrebbero essere delle novità di formazione tra cui l'argentino, Lucas Biglia che dovrebbe rilevare il posto in mezzo al campo allo squalificato Bennacer. Il tecnico rossonero spera di rivedere quel leader che aveva con sé alla Lazio qualche stagione fa dato che il regista milanista, nella sua avventura con il Milan, non ha mai brillato.