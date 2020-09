Pres. Sampdoria in isolamento: "Un po' arrabbiato, ma auguri ad Aurelio. Ce la caveremo..."

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, come previsto dai vari protocolli, è in isolamento e farà il tampone per il covid dopo aver preso parte all'assemblea di Lega dove si trovava anche Aurelio De Laurentis.Ferrero, ai microfoni di Telenord, ha voluto mandare un messaggio al suo amico De Laurentiis: "Tutto il mondo mi chiama, tutti i giornalisti vogliono sapere... Sono un po' arrabbiato, auguro una guarigione definitiva al dottor De Laurentiis perchè la salute è importante. In bocca al lupo Aurelio, noi ce la caviamo. Siamo tutti isolati e che Dio ci assista".