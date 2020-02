Prosegue la crisi del Torino, il Milan vince 1-0 senza incantare e aggancia il sesto posto

Nonostante il cambio in panchina, prosegue il momento negativo del Torino, arrivato alla quinta sconfitta consecutiva in campionato. Il Milan s'è infatti imposto per 1-0 grazie alla rete di Rebic arrivata al 25' del primo tempo, su una palla recuperata in pressione alta dai rossoneri che fotografa l'approccio sbagliato della squadra di Longo. Inesistente la reazione del Torino che ci ha provato nella ripresa ma senza impensierire seriamente Donnarumma. Con questo successo il Milan aggancia il sesto posto del Verona mentre il Torino rischia di essere risucchiato in basso.