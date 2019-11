Repubblica - Juve-CR7, rapporto in crisi: in estate può già dire addio

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il rapporto tra Cristiano Ronaldo e la Juventus non è più quello da "luna di miele" del 2018. I dubbi estivi dell'attaccante, risolti dal blitz di Sarri, sono tornati a galla dopo la doppia sostituzione nelle ultime due gare bianconere. Il baricentro della Juve non è così ronaldocentrica come vorrebbe il giocatore e questa scelta tecnica, potrebbe spingere il portoghese verso l'addio anticipato dopo due anni dei quattro di contratto sottoscritti nel corso della gestione Allegri. Da una parte la Vecchia Signora rientrerebbe di parte dell'investimento da 117 milioni, dall'altra CR7 potrebbe cambiare ancora e strappare l'ultimo super contratto della carriera.