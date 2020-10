Retroscena Sarri: avrebbe detto no alla Roma se il ds fosse stato Paratici

La Fiorentina continua a pensare a Maurizio Sarri e il Corriere dello Sport parla di un sondaggio di vecchia data da parte dei viola, iniziato, con la Juventus, nell'ambito della trattativa che ha poi portato Federico Chiesa in bianconero. L'ipotesi viola lo affascina e le prossime ore saranno decisive. In tutto questo il quotidiano parla anche della possibilità Roma per l'ex tecnico della Juve, sempre relativa al passato, quando Fonseca era più in bilico rispetto ad adesso. Ma la risposta dello stesso Sarri fu chiara: non dirò mai di sì se Paratici dovesse essere un dirigente giallorosso.