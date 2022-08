Riecco Malcuit: dopo l'addio al Napoli è un passo dal ritorno in Serie A

"Setti starebbe provando a concludere l'operazione e regalare a Cioffi un rinforzo sulle corsie difensive con esperienza in Serie A".

Il Verona vira forte su Kevin Malcuit ed è pronto a chiudere. L'ex terzino del Napoli, svincolato dopo la fine della scorsa stagione, era stato approcciato dai veneti dieci giorni fa e, come raccolto dalla nostra redazione, proprio in queste ore il club del presidente Setti starebbe provando a concludere l'operazione e regalare a Cioffi un rinforzo sulle corsie difensive con esperienza in Serie A.