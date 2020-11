Roma, allarme difesa in vista del Napoli: due infortuni e due positivi al Covid-19

Roma in emergenza difensiva in vista del match di domenica porssima contro il Napoli. Sia Ibanez e sia Mancini sono usciti malconci, ieri, dalla sfida contro il Parma accusando un risentimento muscolare. Entrambi saranno sottoposti a ulteriori accertamenti nelle prossime ore e Fonseca spera ovviamente non sia nulla di serio anche perché rischia di avere poche soluzioni per la gara di coppa contro il Cluj e, soprattutto, per il big match contro il Napoli, in programma domenica prossima. Il tecnico portoghese recupererà sicuramente Smalling mentre bisognerà vedere se Kumbulla e Fazio guariranno dal COVID-19.