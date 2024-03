Roma, buone notizie dalle nazionali per De Rossi: recuperato un big

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Romelu Lukaku scalpita e potrebbe partire titolare nella sfida che il Belgio giocherà domani sera contro l'Inghilterra. Il centravanti della Roma, reduce da un problema all'anca, secondo HLN nella giornata di oggi si è allenato regolarmente col gruppo a disposizione di Domenico Tedesco. Lukaku era già tornato ad allenarsi nella giornata di giovedì, svolgendo però un programma di lavoro personalizzato per due sedute prima della sfida contro l'Irlanda, gara che Big Rom ha seguito dalla panchina.

Ora contro l'Inghilterra dovrebbe essere arrivato il suo momento, con la Roma e Daniele De Rossi che ovviamente seguiranno con interesse il match anche per valutare lo stato fisico del giocatore. Alla sfida non prenderà parte l'altro bomber, ovvero Harry Kane: l'inglese del Bayern Monaco si è infatti fatto male alla caviglia e sarà quindi out nel match con i Diavoli Rossi.