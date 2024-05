Bradisismo, problemi allo stadio Maradona: lavori urgenti in Curva B

Danni anche allo stadio Maradona per il fenomeno bradisismico e dopo le continue scosse di terremoto delle ultime ore con lo sciame sismico

Danni anche allo stadio Maradona per il fenomeno bradisismico e dopo le continue scosse di terremoto delle ultime ore con lo sciame sismico prolungato.

Problemi in Curva B, secondo Il Mattino oggi in edicola "le gradinate dell'anello inferiore dello stadio e in particolare nel settore B4 della Curva B avrebbero subito i danni peggiori. I tecnici, dopo un minuzioso sopralluogo in zona, avrebbero appurato che la struttura su cui poggiava la gradinata si era spaccata. Da qui, l'esigenza di avviare i lavori immediatamente. I lavori, avviati dopo Napoli-Frosinone, hanno un costo di circa 113mila euro. Secondo i tempi previsti, i lavori sarebbero dovuti durare 45 giorni a partire dal 22 aprile, ma potrebbero andare avanti ancora per un po'. L'anello inferiore della Curva B resterà chiuso fino all'ultimazione dei lavori".