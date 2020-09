Roma, dopo il caso Diawara si dimette il segretario generale Longo

Nella giornata di ieri è scoppiato il caso legato alla partita con l'Hellas Verona, che la Roma rischia di perdere a tavolino per aver schierato Amadou Diawara senza averlo inserito in lista. E sempre nella giornata di ieri il segretario generale giallorosso, Pantaleo Longo, ha lasciato il suo posto. Secondo Tuttomercatoweb.com, ha infatti rassegnato le dimissioni: arrivato insieme all'ex ds Petrachi dal Torino, ha deciso dopo questa vicenda (per la quale il club presenterà eventualmente ricorso) di lasciare la società capitolina.