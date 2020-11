Roma, Dzeko positivo anche all'ultimo tampone: sicura l'assenza col Parma

Edin Dzeko è risultato positivo anche all'ultimo tampone di controllo al quale si è sottoposto nella giornata di ieri. Il centravanti salterà dunque la sfida contro il Parma, visto che anche se dovesse risultare negativo tra oggi e domani non ci sarebbe il tempo tecnico per le visite di idoneità per l'eventuale convocazione. Ricordiamo che domenica 29 è in programma la sfida al Napoli.