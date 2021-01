Roma, Fonseca punta in alto: "Qui siamo ambiziosi, vogliamo vincere sempre"

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, nella conferenza stampa alla vigilia del derby contro la Lazio, ha parlato anche dei progetti della società giallorossa dopo le parole di ieri di Tiago Pinto che lo ha definito "a medio-lungo termine": "Ho sentito la conferenza stampa, ha parlato in questi termini ma anche di ambizione e l'ambizione è molto importante in tutti i momenti. Stiamo lavorando tutti insieme per essere una squadra che vuole vincere sempre. Questo per me è molto importante".