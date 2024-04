Roma, Mancini ringrazia i tifosi: "Pagherò io la multa. La somma donatela in beneficenza"

"Ancora una volta ho sentito forte la vostra vicinanza, in campo e fuori".

"Cari tifosi, ho letto della raccolta fondi per pagare la multa che mi è stata inflitta. Ancora una volta ho sentito forte la vostra vicinanza, in campo e fuori. Ovviamente ne sosterrò io le spese, ma mi piacerebbe che parte della somma raccolta con tanta partecipazione venga destinata a La Locanda Dei Girasoli, una splendida realtà che ho avuto modo di conoscere recentemente a Trigoria. Grazie a tutti e forza Roma!".

Questo il messaggio su Instagram del difensore della Roma, Gianluca Mancini, in merito alla raccolta fondi dei tifosi romanisti indetta nelle ultime ore per sostenere il pagamento della multa da 5000 euro inflitta al giocatore dal Giudice Sportivo dopo l'esultanza sopra le righe nel post gara dell'ultimo derby vinto. Un gesto che, in questi giorni, non ha placato polemiche e commenti, l'ultimo dei quali arrivato proprio dal presidente della Lazio, Claudio Lotito, questo pomeriggio.