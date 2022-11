Roma, Mourinho: "Sto piangendo tanto e non mi piace farlo, ma gli infortuni ci hanno penalizzato"

"Noi purtroppo abbiamo avuto dei problemi inaspettati sia quest'anno che la scorsa stagione".

Jose Mourinho, tecnico della Roma, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Sassuolo, ha parlato della crescita di alcuni giocatori e dei tanti infortuni che stanno condizionando la stagione dei giallorossi: "Penso che Mancini sta meglio quest'anno, è molto più equilibrato e controllato. Ha preso solo tre cartellini gialli. Ibanez, al di là dell'episodio del derby, è migliorato. C'è poi una cosa che influenza: noi abbiamo perso tre giocatori di centrocampo, tutti loro titolari. Mkhtaryan, Sergio Oliveira e Veretout. Wijnaldum non gioca una partita, di quelli che abbiamo ne rimangono due e uno è Camara che arriva l'ultimo giorno di mercato e ha bisogno di tempo. L'altro è Matic, non è venuto qui per giocare con Cristante e si trova spesso a dover giocare con lui.

Noi purtroppo abbiamo avuto dei problemi inaspettati sia quest'anno che la scorsa stagione. Quando Spinazzola si fa male all'Europeo, siamo dovuti andare in una direzione sul mercato che non volevamo. Sto piangendo tanto e non mi piace farlo, mi piace dire che tutti questi problemi hanno aperto la porta a Volpato a Zalewski lo scorso anno. Progressivamente cresce Bove, presto giocherà Tahirovic. Mancano due partite alla sosta e vediamo i punti che possono fare. Poi vedremo che punti avremo anche se non saremo nemmeno a metà campionato. C'era gente da cui mi aspettavo di più? Sì, non posso essere soddisfatto dell'involuzione di qualche giocatore, ma posso nasconderti chi sono. Perché io parlo dei singoli solo quando ci sono cose belle. La gente deve sempre pretendere di più da se stesso".