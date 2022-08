Roma, si frena l'entusiasmo? Zaniolo può finire al Tottenham

Il Tottenham non molla la presa su Nicolò Zaniolo. Come riporta stamane Tuttosport, potrebbe presto riaprirsi il discorso fra Roma e Spurs

Il Tottenham non molla la presa su Nicolò Zaniolo. Come riporta stamane Tuttosport, potrebbe presto riaprirsi il discorso fra Roma e Spurs per il fantasista ex Inter, nome molto gradito sia a Conte sia a Paratici.

Da Torino, con la Juve fino a qualche settimana fa in pole position, tutto tace e la pista inglese, in caso di addio (non scontato) del classe '99 alla capitale, oggi sembra quindi la più calda.