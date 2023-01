Sampdoria-Udinese, le formazioni ufficiali: terza panchina di fila per Zanoli

Una partita per ripartire. Sampdoria e Udinese vogliono riprendere la loro corsa. I blucerchiati per provare ad accorciare sulla zona salvezza

Una partita per ripartire. Sampdoria e Udinese vogliono riprendere la loro corsa. I blucerchiati per provare ad accorciare sulla zona salvezza, i friulani per porre fine ad un periodo negativo che dura da troppo tempo. Dejan Stankovic schiera dal primo minuto Winks a centrocampo, la prima da titolare in blucerchiato, al fianco di Djuricic con Leris e Augello sulle corsie laterali. In difesa davanti ad Audero spazio a Nuytinck, Colley e Amione con Sabiri in avanti ad innescare Leris e Gabbiadini. Risponde Sottil con un 3-5-2 con Success e Beto in avanti mentre Udogie e Ehizibue sono gli esterni. In cabina di regia spazio a Walace con Samardzic e Arslan mezzali mentre in difesa davanti a Silvestri una linea a tre con Becao, Bijol e Perez.