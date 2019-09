Sanchez si presenta all'Inter: "Voglio vincere qualcosa, faremo il meglio per arrivare lontano!"

(ANSA) - MILANO, 3 SET - "Voglio fare bene, ho voglia di vincere qualcosa: dobbiamo lottare insieme, è quello che ti fa vincere, come si sta nello spogliatoio. Se si è compatti, si può vincere qualcosa". Alexis Sanchez, a InterTv, promette una grande stagione ai tifosi nerazzurri e punta già a un trofeo. Il cileno dice di trovarsi bene in nerazzurro, dove riaffianca Lukaku, compagno già nello United: "Parliamo e usciamo insieme, è un grande amico. Mi trovo bene: i compagni sono bravi. Sono qua per lottare per qualcosa". Iniziando dalla Champions League, con il Barcellona avversario nel girone ed ex squadra di Sanchez: "È un'occasione speciale, ho vinto tanto lì: è una partita difficile, però dobbiamo crederci, abbiamo i giocatori per vincere. Una promessa? Faremo il meglio per arrivare più lontano possibile e vincere qualcosa".