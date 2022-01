Sassuolo, Berardi positivo al Covid: l'annuncio della fidanzata sui social

Domenico Berardi è il positivo in casa Sassuolo: il club nei giorni scorsi aveva resa nota la presenza di un giocatore con il Covid, senza comunicarne il nome. Oggi si viene a sapere che quel giocatore è proprio il numero 25 neroverde. A renderlo noto, come era accaduto con Peluso, la compagna, l'influencer Francesca Fantuzzi. Dopo l'assenza della scorsa domenica, l'attaccante non parteciperà neanche alla sfida al Cagliari di Coppa Italia, anche se stando al post della compagna, la situazione è in via di risoluzione.