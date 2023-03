Secondo filone plusvalenze e manovra stipendi: i tempi e cosa rischia la Juve

Sono attese infatti novità a breve almeno sul fronte sportivo per quanto riguarda i processi dei bianconeri sulle manovre stipendi e sulle partnership sospette.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Mesi decisivi quelli all'orizzonte per la Juventus. Sono attese infatti novità a breve almeno sul fronte sportivo per quanto riguarda i processi dei bianconeri sulle manovre stipendi e sulle partnership sospette. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la notifica di fine indagini per il secondo fascicolo dell’inchiesta Prisma sarebbe attesa fra domani e lunedì mentre per quanto riguarda le società coinvolte potrebbe non deferire e non archivierà nulla, ovvero chiederà una "sospensione in attesa di documentazione", visto che alcune procure come Cagliari, Genova e Bologna hanno già avviato inchieste penali.