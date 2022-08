Serata amara anche per la Fiorentina: tris del Betis e Nico Gonzalez va ko

Nella ripresa la riaprono i viola con Jovic ma a quindici minuti dalla fine è Miranda a sigillare il risultato su calcio di punizione.

Ko al "Villamarin" per la Fiorentina. La squadra di Vincenzo Italiano ha perso 3-1 sul campo del Betis Siviglia nell'ultimo test prima del debutto in campionato. Vantaggio biancoverde alla mezz'ora del primo tempo con Juanmi mentre al 34' è Borja Iglesias a trafiggere Terracciano. Nell'occasione della seconda rete Nico Gonzalez, cercando di contrastare l'avversario, si è infortunato ed è uscito dal campo toccandosi l'inguine. Problemi muscolare per lui e Ikoné in campo per il resto della gara. Nella ripresa la riaprono i viola con Jovic ma a quindici minuti dalla fine è Miranda a sigillare il risultato su calcio di punizione.