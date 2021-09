Serie A, partita bloccata a San Siro. Empoli avanti 1-0 a Cagliari: i parziali al 45'

Terminati i primi tempi dei posticipi della quinta giornata di Serie A.

CAGLIARI-EMPOLI - Alla Sardegna Arena toscani avanti per 0-1 grazie alla rete di Di Francesco. Empoli superiore e meritatamente i vantaggio, sardi in difficoltà.

MILAN-VENEZIA - A San Siro il Milan delude nei primi 45', è 0-0 all'intervallo col Venezia. Un Milan pieno di seconde linee, soprattutto in difesa, non riesce a sbloccare il punteggio al termine di un primo tempo dominato ma giocato a ritmi blandi, con qualche accelerazione e due grandi occasioni per la squadra di Pioli.