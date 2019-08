Sky - Juve, si allontana Hysaj: è fatta per lo scambio Cancelo-Danilo

Tutto fatto sull'asse Juve-City, con Cancelo diretto verso Manchester e Danilo a Torino. Ecco quanto riportato da gianlucadimarzio.com: "Doveva essere la giornata buona e lo è stata: è fatta per lo scambio Danilo-Joao Cancelo tra Manchester City e Juventus. Per il passaggio del portoghese in Premier League, oltre al cartellino di Danilo, sono stati necessari anche 28 milioni, cifra finale per chiudere una trattativa che si è prolungata nelle ultime settimane.

Già nella giornata di domani Danilo arriverà a Torino, per sostenere le visite mediche successivamente o domani stesso oppure mercoledì".