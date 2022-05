Spezia, il report dell’allenamento: personalizzato per Nzola e altri tre

Nuova seduta di allenamento domani mattina a Follo.

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Lo Spezia è tornato questa mattina sul terreno di Follo, pronto a tornare al lavoro in vista dell'ultima partita di campionato che si terrà domenica 22 alle 12:30 contro il Napoli. Dopo il riscaldamento tecnico, i ragazzi hanno svolto attivazioni tecniche e sviluppi offensivi, chiudendo con una partitella finale a campo ridotto. Lavoro personalizzato per Hristov, Colley, Ferrer e Nzola. Buone notizie per Leo Sena che ha iniziato i test atletici finalizzati all’ottenimento dell’idoneità sportiva. Terapie per Simone Bastoni, Reca in permesso per un consulto medico in Polonia. Nuova seduta di allenamento domani mattina a Follo. Questo il report del club ligure.