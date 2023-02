Tifosi Fiorentina boicottano trasferta allo Stadium: "E' il male assoluto del calcio!"

La Curva Fiesole ha emesso un comunicato manifestando la propria intenzione di boicottare la trasferta di domenica contro la Juventus

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2022

La Curva Fiesole ha emesso un comunicato manifestando la propria intenzione di boicottare la trasferta di domenica contro la Juventus: "I gruppi organizzati dalla Curva Fiesole comunicano che non parteciperanno alla prossima trasferta a Torino. Non accetteremo MAI le condizioni imposte da chi da sempre rappresenta il male assoluto del calcio. Non pagheremo MAI queste cifre folli per assistere al loro sporco spettacolo.