Tutto facile per la Juve: 3-0 contro il Sassuolo e Raspadori parte dalla panchina

Apprensione però per le condizioni dell'argentino, uscito per un infortunio muscolare: attesa per gli esami

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Tre gol, tre punti per la Juventus che inizia con il piede giusto il proprio campionato. La formazione di Massimiliano Allegri ha superato 3-0 il Sassuolo grazie al gol di Di Maria e alla doppietta di Vlahovic. Apprensione però per le condizioni dell'argentino, uscito per un infortunio muscolare: attesa per gli esami. Nel Sassuolo assente dall'11 titolare Raspadori, entrato poi nella ripresa.