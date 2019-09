Udinese-Brescia, le formazioni ufficiali: ancora titolare il napoletano Donnarumma

Cammino fin qui speculare per Udinese e Brescia, avversarie dirette della sfida delle 15 alla Dacia Arena. Entrambe a 3 punti, lo scontro diretto potrebbe permettere alla vincente di effettuare un bel balzo in avanti a prescindere agli altri risultati.

Mister Tudor per l’attacco sceglie Pussetto al fianco di Lasagna, mentre la sorpresa principale arriva dal centrocampo dove Mandragora viene tenuto fuori per far spazio a Walace. In difesa inizialmente out Troost-Ekong, al centro della retroguardia c’è De Maio.

Il Brescia scende in campo col solito 4-3-1-2: difesa confermata rispetto alla vigilia, mentre a centrocampo viene arretrato Romulo sulla linea dei 3 con Bisoli e Tonali, a farne le spese Zmrhal. Alle spalle di Donnarumma e Ayé, nel ruolo di trequartista, c’è Spalek.

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Samir, De Maio, Becao; Stryger Larsen, Jajalo, Walace, Fofana, Sema; Pussetto; Lasagna

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Romulo, Tonali, Bisoli; Spalek; Ayé, Donnarumma