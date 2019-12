Udinese solida in casa: ben 3 clean sheet nelle ultime 4 gare casalinghe

Reduce dal 4-0 in Coppa Italia contro il Bologna, l'Udinese sarà un cliente tutt'altro che agevole per il Napoli. La squadra friulana nonostante le difficoltà ha mantenuto una certa solidità: ha maturato 3 clean sheet nelle ultime 4 gare casalinghe di Serie A. Il Napoli di contro ha segnato almeno una volta in 14 delle ultime 15 partite disputate in trasferta da febbraio ad oggi, con l’unica eccezione di un pari per 0-0 ottenuto a Torino i primi di ottobre.