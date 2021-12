UFFICIALE - Anche l'Inter colpita dal Covid-19: tre calciatori positivi

Brutte notizie anche per i Campioni d'Italia. Attraverso un comunicato si rendono note le positività di tre calciatori nerazzurri al Covid-19, si tratta di Alex Cordaz, Edin Dzeko e Martin Satriano: "FC Internazionale Milano comunica che Alex Cordaz, Edin Dzeko e Martin Satriano sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati ad Appiano Gentile nella giornata di ieri. I tre nerazzurri sono già in isolamento presso le proprie abitazioni e seguiranno tutte le procedure previste dal protocollo sanitario".