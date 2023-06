UFFICIALE - Roma, Abraham operato al ginocchio a Londra: intervento ok

Fonte: ANSA

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Tammy Abraham è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore". Lo fa sapere la Roma con un comunicato sul proprio sito aggiungendo come l'operazione sia terminata "con successo". L'intervento è stato effettuato da Andy Williams presso il Cromwell Hospital di Londra, alla presenza del responsabile sanitario dell'AS Roma, Massimo Manara. Il calciatore resterà nella clinica londinese per alcuni giorni e inizierà a breve il ciclo di riabilitazione stabilito dallo staff medico del club. Il rientro in campo è previsto per il 2024. (ANSA).