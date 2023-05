UFFICIALE - Supercoppa italiana, Lazio qualificata: il tabellone completo

Dalla prossima stagione la Supercoppa italiana avrà un nuovo format

TuttoNapoli.net

Dalla prossima stagione la Supercoppa italiana avrà un nuovo format: non ci sarà più la gara secca tra la vincitrice della Serie A e della Coppa Italia ma parteciperanno ben 4 squadre. Con la vittoria della Lazio contro la Cremonese, i biancocelesti festeggiano il secondo posto e la qualificazione alla prossima Supercoppa. Il Napoli Campione d’Italia sfiderà in semifinale la Fiorentina, finalista perdente di Coppa Italia. L’Inter, vincitrice della Coppa Italia, sfiderà la Lazio seconda classificata in campionato. Le vincenti delle due semifinali, naturalmente, si sfideranno poi nella finale per il trofeo.