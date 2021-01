UFFICIALE - Udinese, i convocati di Gotti: out l'ex obiettivo Deulofeu

Gerard Deulofeu non recupera in tempo per Udinese-Napoli. Mister Gotti non lo ha inserito nella lista dei 22 convocati per la gara di domani al 'Friuli'. Questo l'elenco dei bianconeri disponibili:

PORTIERI: 1 Musso; 31 Gasparini; 96 Scuffet

DIFENSORI: 3 Samir; 5 Ouwejan; 14 Bonifazi; 16 Molina; 18 Ter Avest; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 65 Rigo; 87 De Maio; 90 Zeegelaar

CENTROCAMPISTI: 6 Makengo; 10 De Paul; 11 Walace; 22 Arslan; 37 Pereyra; 38 Mandragora; 64 Palumbo

ATTACCANTI: 15 Lasagna; 30 Nestorovski